توفي بتاريخ 25 / 6 / 2019 الرقيب عبد الله زهره من طبابة منطقة الجنوب شقيق كل من الرقيب اول مصطفى زهره من مقر عام منطقة الجنوب والرقيب حسن زهره من فوج المغاوير.

يقام المأتم بتاريخ 26 / 6 / 2019 الساعة 17.00 في جامع الفاروق – شبعا، ويوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة أعلاه.

تقبل التعازي بعد الدفن ولمدة ثلاثة أيام في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه.