Published by lebarmy10 on خميس, 05/28/2026 - 20:37
استشهد يوم الخميس بتاريخ ۲۰۲٦/٥/٢٨ الرقيب علاء مدلج من لواء المشاة الثاني عشر، جرّاء استهدافه بغارة إسرائيلية معادية على طريق زفتا - دير الزهراني.
يُنقل الجثمان يوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٢٩ الساعة ١٠.٠٠ من مستشفى عسيران - صيدا إلى مسجد بلدة الغازية - صيدا حيث يُقام المأتم بالتاريخ ذاته، ويوارى الثرى في جبانة البلدة.
تُقبل التعازي في منزل شقيقه السيد علي مدلج يومي الجمعة والسبت بتاريخي ٢٩ و۲۰۲٦/٥/٣٠ في دوحة عرمون - عاليه (بناية مشروع ياسين - الطابق الثاني).
