استشهد يوم الخميس بتاريخ ۲۰۲٦/٤/١٦ الرقيب محمد حمود من فوج التدخل الرابع، جرّاء استهداف إسرائيلي معادٍ في بلدة كفرملكي - صيدا.

يٌنقل الجثمان يوم السبت بتاريخ ۲۰۲٦/٤/١٨ الساعة ۱۰.۰۰ من مستشفى عسيران - صيدا إلى بلدة كفرملكي حيث يٌقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة ۱۲.۰۰ ويوارى الثرى في جبانة البلدة.

تٌقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل جدّه الكائن في البلدة ذاتها.