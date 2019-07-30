توفي السيد محمد عز الدين والد زوجة العقيد الركن البحري احمد بشاره من القوات البحرية.

يقام المأتم بتاريخ 30 / 7 / 2019 الساعة 17.00 في حسينية حارة صيدا، ويوارى الثرى في جبانة بلدة حارة صيدا.

تقبل التعازي قبل الدفن و بعده في حسينية حارة صيدا و بتواريخ 31 / 7 / 2019، 1 و 2 / 8 / 2019 ابتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 13.00 ومن الساعة 16.00 ولغاية 19.00 في قاعة الشيخ عبد الأمير قبلان - تعمير - حارة صيدا.