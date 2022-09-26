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Published by lebarmy13 on اثنين, 09/26/2022 - 18:41
توفي السيد نوفل عطيه الحنا والد زوجة العقيد الركن حنا لطيف من اركان الجيش للعديد – جهاز المراسم.
يقام المأتم بتاريخ 27 / 9 / 2022 الساعة 16.00 في كنيسة مار الياس للروم الأرثوذكس، شدرا – عكار.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 28 و 29 / 9 / 2022 إبتداءً من الساعة 12.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة سانت تريز – الفياضية أو عبر الإتصال على الأرقام التالية:
- العقيد الركن حنا لطيف : 771050/03.
- ابن الفقيد السيد عطا الحنا : 001122/03.
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Date:
الاثنين, سبتمبر 26, 2022