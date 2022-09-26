توفي السيد نوفل عطيه الحنا والد زوجة العقيد الركن حنا لطيف من اركان الجيش للعديد – جهاز المراسم.

يقام المأتم بتاريخ 27 / 9 / 2022 الساعة 16.00 في كنيسة مار الياس للروم الأرثوذكس، شدرا – عكار.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 28 و 29 / 9 / 2022 إبتداءً من الساعة 12.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة سانت تريز – الفياضية أو عبر الإتصال على الأرقام التالية: