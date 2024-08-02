الشكر لكل مَن عايد المؤسسة العسكرية

الجمعة, 02 آب 2024

تشكر قيادة الجيش كل مَن عايد المؤسسة العسكرية بمناسبة العيد التاسع والسبعين للجيش بمن في ذلك الرؤساء الحاليون والسابقون، ورؤساء الطوائف، والوزراء والنواب الحاليون والسابقون، والديبلوماسيون، ورؤساء الأحزاب، وقادة الأجهزة الأمنية والإدارية، ورؤساء الهيئات الاقتصادية والنقابية، والفاعليات الروحية والقضائية والاجتماعية والسياسية والبلدية والاختيارية والإعلامية والفنية واللبنانيون عمومًا، متمنية للجميع الطمأنينة والسلام، وللبنان تجاوُز أزماته قريبًا.