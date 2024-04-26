توفي بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٦ المعاون الأول حنا خطار من الطبابة العسكرية.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٧ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة مار يوحنا المعمدان - حارة الجديدة - مجدليا.

تقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ١٠:٠٠ وبعده لغاية الساعة ١٩:٠٠ وبتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٨ ابتداءً من الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٠٠، يحتفل بقداس المرافقة لراحة نفسه بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٨ الساعة ١٦:٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة.