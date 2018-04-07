العثور على طفلة في جرود منطقة المصنع

الأربعاء, 11 نيسان 2018

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخه، ولدى توافر معلومات لمديرية المخابرات حول فقدان طفلة سورية في جرود منطقة المصنع - البقاع، توجهت دورية من المديرية المذكورة إلى جرود المنطقة وعملت على تفتيشها بشكل دقيق، إلى أن تمّ العثور على الطفلة وهي بحالة صحيّة حرجة، فتمّ نقلها إلى إحدى مستشفيات المنطقة لتلقّي العلاج المناسب. كما أوقفت قوة من الجيش 32 شخصاً من التابعية السورية لمحاولتهم دخول الأراضي اللبنانية خلسة من جهة منطقة المصنع.

أحيل الموقوفون على القضاء المختص وبوشرت التحقيقات.