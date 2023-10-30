العثور على 21 منصة إطلاق صواريخ، واحدة منها تحمل صاروخًا معدًّا للإطلاق في مناطق وادي الخنساء والخريبة - قضاء حاصبيا والقليلة – قضاء صور

الاثنين, 30 تشرين الأول 2023

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 30/10/2023، نتيجة عمليات المسح والتفتيش لمناطق إطلاق الصواريخ نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة، عثرت وحدات من الجيش على 21 منصة إطلاق صواريخ في مناطق وادي الخنساء والخريبة - قضاء حاصبيا والقليلة – قضاء صور، واحدة منها تحمل صاروخًا معدًّا للإطلاق، وعملت الوحدات المختصة على تفكيكه.