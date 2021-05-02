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Published by lebarmy10 on جمعة, 02/05/2021 - 20:06
توفي بتاريخ 5 / 2 / 2021 العريف أحمد الحاج من فوج التدخل الأول.
توفي بتاريخ 5 / 2 / 2021 العريف أحمد الحاج من فوج التدخل الأول.
يقام المأتم بتاريخ 6 / 2 / 2021 الساعة 12.00، ويوارى الثرى في مدافن بلدة كفرشوبا – الجنوب.
تقبل التعازي بتواريخ 8،7،6 و9/ 2 / 2021 في منزلي والد الفقيد السيد محمد الحاج الكائنين في كفرشوبا وجدرا وفقاً لما يلي:
-بتاريخي 6و7 / 2 / 2021 في كفرشوبا.
-بتاريخي 8و9 / 2 / 2021 في جدرا.
أو عبر الإتصال بالسيد محمد الحاج على رقم الهاتف:824988 /70.
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Date:
الجمعة, فبراير 5, 2021