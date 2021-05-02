توفي بتاريخ 5 / 2 / 2021 العريف أحمد الحاج من فوج التدخل الأول.

يقام المأتم بتاريخ 6 / 2 / 2021 الساعة 12.00، ويوارى الثرى في مدافن بلدة كفرشوبا – الجنوب.

تقبل التعازي بتواريخ 8،7،6 و9/ 2 / 2021 في منزلي والد الفقيد السيد محمد الحاج الكائنين في كفرشوبا وجدرا وفقاً لما يلي:

-بتاريخي 6و7 / 2 / 2021 في كفرشوبا.

-بتاريخي 8و9 / 2 / 2021 في جدرا.

أو عبر الإتصال بالسيد محمد الحاج على رقم الهاتف:824988 /70.