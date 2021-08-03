توفي بتاريخ 8 / 3 / 2021 العريف ادي بيروتي من منطقة جبل لبنان شقيق كل من المؤهل اول إيليا بيروتي من شرطة منطقة الشمال والعريف إيليا بيروتي من عداد المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

يقام المأتم بتاريخ 9 / 3 / 2021 الساعة 16.00 في كنيسة مار جورجيوس للروم الأرثوذكس – الميناء – طرابلس، ويوارى الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي عبر الإتصاب بأحد رقمي الهاتف:

-المؤهل أول إيليا بيروتي:688775 /76.

-العريف إيليا بيروتي:289661 /03.