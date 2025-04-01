توفي بتاريخ ۲۰۲٥/۳/۳۱ العريف الأول محمد خليل من منطقة الشمال.

يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٤/١ عقب صلاة العصر في مسجد طينال طرابلس وسيوارى الثرى في جبانة الشهداء باب الرمل - طرابلس.

تُقبل التعازي للرجال بتاريخي ٢ و٢٠٢٥/٤/٣ في قاعة مسجد الرحمة - القبة - الشارع الجديد بعد صلاة العصر وحتى أذان المغرب، وللنساء في منزل والده الكائن في القبة - ضهر المغر بجانب مسجد ضهر المغر.