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Published by lebarmy15 on ثلاثاء, 04/01/2025 - 13:59
توفي بتاريخ ۲۰۲٥/۳/۳۱ العريف الأول محمد خليل من منطقة الشمال.
توفي بتاريخ ۲۰۲٥/۳/۳۱ العريف الأول محمد خليل من منطقة الشمال.
يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٤/١ عقب صلاة العصر في مسجد طينال طرابلس وسيوارى الثرى في جبانة الشهداء باب الرمل - طرابلس.
تُقبل التعازي للرجال بتاريخي ٢ و٢٠٢٥/٤/٣ في قاعة مسجد الرحمة - القبة - الشارع الجديد بعد صلاة العصر وحتى أذان المغرب، وللنساء في منزل والده الكائن في القبة - ضهر المغر بجانب مسجد ضهر المغر.
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Date:
الثلاثاء, أبريل 1, 2025