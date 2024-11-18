استشهد بتاريخ ۲۰۲٤/۱۱/۱۷ العريف الأول محمد محمد حسین من لواء المشاة السابع.

يُنقل الجثمان بتاريخ ٢٠٢٤/۱۱/۱۸ الساعة ٩:٠٠ من المستشفى العسكري المركزي إلى مسجد بلدة عرقا منيارة - عكار، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه عقب صلاة العصر ويوارى الثرى في مدافن البلدة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في قاعة مسجد بلدة عرقا منيارة - عكار.