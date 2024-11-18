- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy15 on اثنين, 11/18/2024 - 14:40
استشهد بتاريخ ۲۰۲٤/۱۱/۱۷ العريف الأول محمد محمد حسین من لواء المشاة السابع.
استشهد بتاريخ ۲۰۲٤/۱۱/۱۷ العريف الأول محمد محمد حسین من لواء المشاة السابع.
يُنقل الجثمان بتاريخ ٢٠٢٤/۱۱/۱۸ الساعة ٩:٠٠ من المستشفى العسكري المركزي إلى مسجد بلدة عرقا منيارة - عكار، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه عقب صلاة العصر ويوارى الثرى في مدافن البلدة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في قاعة مسجد بلدة عرقا منيارة - عكار.
Ar
Date:
الاثنين, نوفمبر 18, 2024