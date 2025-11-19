استشهد يوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲٥/۱۱/۱۸ العريف علي حيدر من منطقة البقاع / فرع المخابرات .

يُنقل الجثمان يوم الأربعاء بتاريخ ۲۰۲٥/۱۱/۱۹ الساعة ۱۰,۰۰ من مستشفى المرتضى، حيث يُقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة ١٣,٠٠ في بلدة معربون ويوارى الثرى في جبانة البلدة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة / ٣ / أيام في منزل ذويه الكائن في بلدة دورس.