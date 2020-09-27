استشهد بتاريخ 27 / 9 /2020 العريف محمد النشار من لواء المشاة الثاني.

ينقل الجثمان بتاريخ 27 / 9 /2020 الساعة 11.00 من المستشفى الحكومي – طرابلس إلى بلدة عيات - عكار، حيث يقام المأتم الساعة 13.00 في جبانة البلدة.

تقبل التعازي للرجال قبل الدفن وبعده وبتواريخ 28، 29 و 30 / 9 /2020 في قاعة مسجد بلدة عيات وللنساء في منزل والده الكائن في البلدة المذكورة.