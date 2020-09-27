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Published by lebarmy2 on أحد, 09/27/2020 - 12:37
استشهد بتاريخ 27 / 9 /2020 العريف محمد النشار من لواء المشاة الثاني.
استشهد بتاريخ 27 / 9 /2020 العريف محمد النشار من لواء المشاة الثاني.
ينقل الجثمان بتاريخ 27 / 9 /2020 الساعة 11.00 من المستشفى الحكومي – طرابلس إلى بلدة عيات - عكار، حيث يقام المأتم الساعة 13.00 في جبانة البلدة.
تقبل التعازي للرجال قبل الدفن وبعده وبتواريخ 28، 29 و 30 / 9 /2020 في قاعة مسجد بلدة عيات وللنساء في منزل والده الكائن في البلدة المذكورة.
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Date:
الأحد, سبتمبر 27, 2020