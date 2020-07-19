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Published by lebarmy10 on أحد, 07/19/2020 - 07:45
توفي بتاريخ 18 / 7 / 2020 العريف المتقاعد جرجس حدشيتي والد الجندي أول حدشيتي من مدرسة التزلج – الأرز.
توفي بتاريخ 18 / 7 / 2020 العريف المتقاعد جرجس حدشيتي والد الجندي أول حدشيتي من مدرسة التزلج – الأرز.
يقام الماتم بتاريخ 19 / 7 / 2020 الساعة 15.00 في كنيسة مار رومانوس – حدشيت.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في قاعة الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخي 20و21 / 7 / 2020 في منزل الفقيد الكائن في بلدة حدشيت – الطريق العام.
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Date:
السبت, يوليو 18, 2020