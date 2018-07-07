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Published by lebarmy3 on سبت, 07/07/2018 - 19:33
توفي بتاريخ 6 / 7 / 2018 العريف المتقاعد موسي جرجس شقيق المعاون أول شربل جرجس من أركان الجيش للتجهيز.
توفي بتاريخ 6 / 7 / 2018 العريف المتقاعد موسي جرجس شقيق المعاون أول شربل جرجس من أركان الجيش للتجهيز.
يقام المأتم بتاريخ 7 / 7 / 2018 الساعة 17.00 في كنيسة مار يعقوب في وادي تنورين.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 8 / 7 / 2018 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الرعيّة المذكورة أعلاه.
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Date:
السبت, يوليو 7, 2018