توفي بتاريخ 6 / 7 / 2018 العريف المتقاعد موسي جرجس شقيق المعاون أول شربل جرجس من أركان الجيش للتجهيز.

يقام المأتم بتاريخ 7 / 7 / 2018 الساعة 17.00 في كنيسة مار يعقوب في وادي تنورين.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 8 / 7 / 2018 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الرعيّة المذكورة أعلاه.