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Published by lebarmy2 on أحد, 09/03/2023 - 07:10
توفي بتاريخ 2 / 9 /2023 العريف اول ربيع عوض من لواء المشاة السادس – الكتيبة 65.
توفي بتاريخ 2 / 9 /2023 العريف اول ربيع عوض من لواء المشاة السادس – الكتيبة 65.
ينقل الجثمان بتاريخ 3 / 9 /2023 الساعة 7.00 من مستشفى دار الأمل الجامعي – البقاع إلى بلدة برقايل حيث سيقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 13.30 في مسجد برقايل الكبير – عكار ويوارى الثرى في جبانة البلدة.
تقبل التعازي بتاريخي 4 و5 / 9 /2023 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 20.00 في المسجد المذكور أعلاه، أو عبر الإتصال بشقيقه السيد ممدوح عوض على رقم الهاتف: 469654 /03.
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Date:
الأحد, سبتمبر 3, 2023