توفي بتاريخ 2 / 9 /2023 العريف اول ربيع عوض من لواء المشاة السادس – الكتيبة 65.

ينقل الجثمان بتاريخ 3 / 9 /2023 الساعة 7.00 من مستشفى دار الأمل الجامعي – البقاع إلى بلدة برقايل حيث سيقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 13.30 في مسجد برقايل الكبير – عكار ويوارى الثرى في جبانة البلدة.

تقبل التعازي بتاريخي 4 و5 / 9 /2023 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 20.00 في المسجد المذكور أعلاه، أو عبر الإتصال بشقيقه السيد ممدوح عوض على رقم الهاتف: 469654 /03.