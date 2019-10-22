Published by lebarmy14 on أربعاء, 10/23/2019 - 11:39

توفي بتاريخ 21 / 10 / 2019 العريف بلال سكرية من القوات الجوية – قاعدة رياق الجوية شقيق الرقيب رنا سكرية من الطبابة – بعلبك.
يقام المأتم بتاريخ 22 / 10 / 2019 الساعة 12.00 في جبانة بلدة الفاكهة – بعلبك.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل والد الفقيد الكائن في البلدة المذكورة.

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Date: 
الثلاثاء, أكتوبر 22, 2019