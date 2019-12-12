توفي بتاريخ 11 / 12 / 2019 العريف جان خوزيان من المديرية العامة للأدارة.

يقام المأتم بتاريخ 12 / 12 / 2019 الساعة 13.00 في كنيسة سيدة المخلص – برج حمود.

تقبل التعازي بعد الدفن لغاية الساعة 18.00 وبتاريخ 13 / 12 / 2019 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 15 / 12 / 2019 إبتداءً من الساعة 10.30 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة السيدة للأرمن الكاثوليك – عنجر.