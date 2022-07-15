Published by lebarmy2 on جمعة, 07/15/2022 - 17:54

توفي بتاريخ 2 / 1 /2021 العريف جلال عبد الحق من فوج الحدود البرية الرابع.

 

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Date: 
الجمعة, يوليو 15, 2022