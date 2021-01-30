توفي بتاريخ 30 / 1 /2021 العريف حسن قليلي من لواء المشاة الثالث شقيق الرقيب حيدر قليلي من لواء المشاة الثاني عشر.

يقام المأتم بتاريخ 31 / 1 /2021 الساعة 9.00 في جبانة بلدة ميفدون ويوارى الثرى في جبانة البلدة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل والده الكائن في البلدة المذكورة أعلاه أو عبر الإتصال على رقم هاتف شقيقه الرقيب حيدر قليلي: 818877 /76.