توفي يوم الجمعة بتاريخ ۲۰۲٦/۳/۲۰ العريف حسين مشيك من لواء المشاة الخامس شقيق الجندي سلمان مشيك من لواء المشاة السادس.

يُقام المأتم يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢١ الساعة ١١.٠٠ في حسينية الكاظم - الحدث - بعلبك ويوارى الثرى في جبانة البلدة.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل والده الكائن في البلدة المذكورة.