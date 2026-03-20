Published by lebarmy12 on جمعة, 03/20/2026 - 22:14
توفي يوم الجمعة بتاريخ ۲۰۲٦/۳/۲۰ العريف حسين مشيك من لواء المشاة الخامس شقيق الجندي سلمان مشيك من لواء المشاة السادس.
يُقام المأتم يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢١ الساعة ١١.٠٠ في حسينية الكاظم - الحدث - بعلبك ويوارى الثرى في جبانة البلدة.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل والده الكائن في البلدة المذكورة.
