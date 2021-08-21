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Published by lebarmy16 on سبت, 08/21/2021 - 18:43
توفي بتاريخ 20 / 8 / 2021 العريف رائد الحسن من فوج المدفعية الثاني.
توفي بتاريخ 20 / 8 / 2021 العريف رائد الحسن من فوج المدفعية الثاني.
ينقل الجثمان بتاريخ 22 / 8 / 2021 الساعة 2.00 من مطار رفيق الحريري الدولي الى الطبابة العسكرية – المستشفى العسكري المركزي.
يقام المأتم بتاريخ 22 / 8 / 2021 بعد صلاة الظهر في بلدة الدوسة – عكار, ويوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة,
تقبل التعازي لمدة ثلاثة أيام في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه.
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Date:
السبت, أغسطس 21, 2021