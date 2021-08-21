توفي بتاريخ 20 / 8 / 2021 العريف رائد الحسن من فوج المدفعية الثاني.

ينقل الجثمان بتاريخ 22 / 8 / 2021 الساعة 2.00 من مطار رفيق الحريري الدولي الى الطبابة العسكرية – المستشفى العسكري المركزي.

يقام المأتم بتاريخ 22 / 8 / 2021 بعد صلاة الظهر في بلدة الدوسة – عكار, ويوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة,

تقبل التعازي لمدة ثلاثة أيام في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه.