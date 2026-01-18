توفي يوم الأحد بتاريخ ۲۰۲٦/۱/۱۸ العريف ربيع كنعان من فوج الأشغال المستقل.

يُقام المأتم يوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٦/١/١٨ الساعة ١٥.٠٠ في مدافن بلدة رأس نحاش - البترون.

تُقبل التعازي بعد الدفن في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة، ويومَي الإثنين والثلاثاء بتاريخي ۱۹ و۲۰۲٦/۱/۲۰ ابتداءً من الساعة ١٥.٠٠ ولغاية الساعة ۱۷.۰۰ في قاعة المسجد القبيسي الكائن في البلدة ذاتها.