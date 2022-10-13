توفيت بتاريخ 12 / 10 / 2022 العريف ريما واكيم من لواء الحرس الجمهوري.

يقام المأتم بتاريخ 13 / 10 / 2022 الساعة 16,00 في صالون كنيسة مار الياس المخلصيّة – زحلة.

تقبل التعازي بتاريخ 12 / 10 / 2022 إبتداءً من الساعة 15,00 ولغاية الساعة 19,00 وبتاريخ 13 / 10 / 2022 إبتداءً من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بوالد الفقيدة السيد شربل واكيم على رقم الهاتف 70/669731.