- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy12 on جمعة, 06/03/2022 - 20:51
إستشهد بتاريخ 3 / 6 / 2022 العريف زين العابدين شمص من فرع مخابرات منطقة البقاع.
إستشهد بتاريخ 3 / 6 / 2022 العريف زين العابدين شمص من فرع مخابرات منطقة البقاع.
ينقل الجثمان بتاريخ 4 / 6 / 2022 الساعة 11.00 من مستشفى العبدالله – رياق إلى بلدته بوداي – حي الحفير – بعلبك حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 16.00 في البلدة المذكورة ، ويوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة اسبوع في منزل والده الكائن في بلدة بوداي - بعلبك أو على رقمي الهاتف:
- والده (عجاج) 300293/ 70
- خاله (كمال شمص) 155700/ 03
Ar
Date:
الجمعة, يونيو 3, 2022