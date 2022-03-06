إستشهد بتاريخ 3 / 6 / 2022 العريف زين العابدين شمص من فرع مخابرات منطقة البقاع.

ينقل الجثمان بتاريخ 4 / 6 / 2022 الساعة 11.00 من مستشفى العبدالله – رياق إلى بلدته بوداي – حي الحفير – بعلبك حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 16.00 في البلدة المذكورة ، ويوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة اسبوع في منزل والده الكائن في بلدة بوداي - بعلبك أو على رقمي الهاتف:

والده (عجاج) 300293/ 70

خاله (كمال شمص) 155700/ 03