توفي بتاريخ 24 / 7 / 2020 العريف سليمان ابراهيم من لواء المشاة السادس شقيق كل من الرقيب أول علوان ابراهيم من اللواء اللوجستي, العريف كنان ابراهيم من اللواء اللوجستي, الجندي رضوان ابراهيم من فوج التدخل الثالث والجندي فتيان ابراهيم من مديرية المخابرات.

يقام المأتم بتاريخ 25 / 7 / 2020 الساعة 11.00 في بلدة عين الزيت-عكار, ويوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام إبتداءً من الساعة 8.00 حتى الساعة 17.00 في قاعة بلدية عين الزيت.