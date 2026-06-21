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Published by lebarmy3 on أحد, 06/21/2026 - 18:58
استشهد يوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٢١ العريف سمير العبد من منطقة الجنوب - موقع صور متأثرًا بجراحه جرّاء استهداف مركزه السابق، التابع للواء المشاة الخامس، بغارة إسرائيلية معادية في بلدة القليلة - صور وذلك بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٤.
استشهد يوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٢١ العريف سمير العبد من منطقة الجنوب - موقع صور متأثرًا بجراحه جرّاء استهداف مركزه السابق، التابع للواء المشاة الخامس، بغارة إسرائيلية معادية في بلدة القليلة - صور وذلك بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٤.
يُنقل الجثمان يوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٢٢ الساعة ١٠.٠٠ من أمام المستشفى العسكري المركزي إلى جامع سيروب - صيدا، حيث يُقام المأتم الساعة ۱۲.۰۰ ويوارى الثرى في مدافن منطقة سيروب - صيدا.
تُقبل التعازي بعد الدفن لغاية الساعة ١٨.٠٠ ويوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰٢٦/٦/٢٣ ابتداءً من الساعة ٩.٠٠ ولغاية الساعة ١٤.٠٠ في منزله الكائن في منطقة الفوار - صيدا (بناية الكريستال - تلة العروس) أو عبر الاتصال بشقيقه السيد علي العبد على رقم الهاتف: ٧٦/٧٠٨٢٣١.
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Date:
الأحد, يونيو 21, 2026