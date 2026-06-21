استشهد يوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٢١ العريف سمير العبد من منطقة الجنوب - موقع صور متأثرًا بجراحه جرّاء استهداف مركزه السابق، التابع للواء المشاة الخامس، بغارة إسرائيلية معادية في بلدة القليلة - صور وذلك بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٤.

يُنقل الجثمان يوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٢٢ الساعة ١٠.٠٠ من أمام المستشفى العسكري المركزي إلى جامع سيروب - صيدا، حيث يُقام المأتم الساعة ۱۲.۰۰ ويوارى الثرى في مدافن منطقة سيروب - صيدا.

تُقبل التعازي بعد الدفن لغاية الساعة ١٨.٠٠ ويوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰٢٦/٦/٢٣ ابتداءً من الساعة ٩.٠٠ ولغاية الساعة ١٤.٠٠ في منزله الكائن في منطقة الفوار - صيدا (بناية الكريستال - تلة العروس) أو عبر الاتصال بشقيقه السيد علي العبد على رقم الهاتف: ٧٦/٧٠٨٢٣١.