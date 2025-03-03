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Published by lebarmy15 on اثنين, 03/03/2025 - 08:24
توفي بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٢ العريف سهيل سليمان من لواء المشاة الثاني.
توفي بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٢ العريف سهيل سليمان من لواء المشاة الثاني.
يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٣ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة سيدة النجاة - الشيخ محمد - عکار، ویواری الثرى في مدافن البلدة.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي ٤ و۲۰۲٥/٣/٥ ابتداءً من الساعة ۱۰:۰۰ لغاية الساعة ١٣:٠٠ ومن الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في قاعة الكنيسة المذكورة أعلاه.
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Date:
الاثنين, مارس 3, 2025