توفي بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٢ العريف سهيل سليمان من لواء المشاة الثاني.

يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٣ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة سيدة النجاة - الشيخ محمد - عکار، ویواری الثرى في مدافن البلدة.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي ٤ و۲۰۲٥/٣/٥ ابتداءً من الساعة ۱۰:۰۰ لغاية الساعة ١٣:٠٠ ومن الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في قاعة الكنيسة المذكورة أعلاه.