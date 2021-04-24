توفي بتاريخ 24 /4 /2021 العريف عدنان الابراهيم من مقر عام منطقة الجنوب.

يقام المأتم بتاريخ 24 /4 /2021 الساعة 17,00 في جبانة بلدة كفورة – النبطية.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه – الطريق العام أو عبر الاتصال على احد رقمي الهاتف:

- إبنه (وائل): 964408 /78.

- شقيقه (وليد): 953090 /81.