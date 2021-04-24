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Published by lebarmy5 on سبت, 04/24/2021 - 14:37
توفي بتاريخ 24 /4 /2021 العريف عدنان الابراهيم من مقر عام منطقة الجنوب.
توفي بتاريخ 24 /4 /2021 العريف عدنان الابراهيم من مقر عام منطقة الجنوب.
يقام المأتم بتاريخ 24 /4 /2021 الساعة 17,00 في جبانة بلدة كفورة – النبطية.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه – الطريق العام أو عبر الاتصال على احد رقمي الهاتف:
- إبنه (وائل): 964408 /78.
- شقيقه (وليد): 953090 /81.
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Date:
السبت, أبريل 24, 2021