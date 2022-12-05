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Published by lebarmy16 on خميس, 05/12/2022 - 21:15
توفي بتاريخ 11 / 5 / 2022 العريف فادي بركات من مقر عام منطقة الجنوب.
توفي بتاريخ 11 / 5 / 2022 العريف فادي بركات من مقر عام منطقة الجنوب.
يقام المأتم بتاريخ 14 / 5 / 2022 الساعة 13.00 في كنيسة مار الياس الحي-الحسانية-قضاء جزين.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه أو عبر الإتصال على أحد رقمي الهاتف:
زوجته السيدة سلستي حبشي: 948562 / 81.
شقيقه المعاون جورج بركات: 228665 /71.
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Date:
الخميس, مايو 12, 2022