استشهد يوم السبت بتاريخ ۲۰۲٦/٣/٢٨ العريف فضل أيوب من منطقة الجنوب جرّاء استهدافه بغارة إسرائيلية معادية في بلدة كفرتبنيت - النبطية.

يُقام المأتم يوم الأحد بتاريخ ۲۰۲٦/٣/٢٩ ويوارى الثرى كوديعة في جبانة حارة صيدا، على أن تُقام المراسم اللازمة لاحقًا بعد تحديد مكان وزمان الدفن.