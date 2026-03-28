Published by lebarmy3 on سبت, 03/28/2026 - 22:17
استشهد يوم السبت بتاريخ ۲۰۲٦/٣/٢٨ العريف فضل أيوب من منطقة الجنوب جرّاء استهدافه بغارة إسرائيلية معادية في بلدة كفرتبنيت - النبطية.
يُقام المأتم يوم الأحد بتاريخ ۲۰۲٦/٣/٢٩ ويوارى الثرى كوديعة في جبانة حارة صيدا، على أن تُقام المراسم اللازمة لاحقًا بعد تحديد مكان وزمان الدفن.
السبت, مارس 28, 2026