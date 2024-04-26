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Published by lebarmy16 on سبت, 04/27/2024 - 09:38
توفيت بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٦ العريف كارلا الحداد من منطقة الجنوب – موقع صور، زوجة الرقيب الأول بشور جوني من مكتب القائد.
توفيت بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٦ العريف كارلا الحداد من منطقة الجنوب – موقع صور، زوجة الرقيب الأول بشور جوني من مكتب القائد.
ينقل الجثمان بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٧ الساعة ١٠:٠٠ من مستشفى أحيرام – صور.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٧ الساعة ١٥:٠٠ في كاتدرائية الكاثوليك – مار توما – صور.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٨ ابتداءً من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ١٦:٠٠ في صالون الكاتدرائية المذكورة.
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Date:
الجمعة, أبريل 26, 2024