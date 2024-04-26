توفيت بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٦ العريف كارلا الحداد من منطقة الجنوب – موقع صور، زوجة الرقيب الأول بشور جوني من مكتب القائد.

ينقل الجثمان بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٧ الساعة ١٠:٠٠ من مستشفى أحيرام – صور.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٧ الساعة ١٥:٠٠ في كاتدرائية الكاثوليك – مار توما – صور.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٨ ابتداءً من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ١٦:٠٠ في صالون الكاتدرائية المذكورة.