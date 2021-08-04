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Published by lebarmy5 on خميس, 04/08/2021 - 20:07
توفيت بتاريخ 8 /4 /2021 العريف مروى زيتوني من طبابة منطقة جبل لبنان – مستوصف موقع حمانا.
توفيت بتاريخ 8 /4 /2021 العريف مروى زيتوني من طبابة منطقة جبل لبنان – مستوصف موقع حمانا.
يقام المأتم بتاريخ 9 /4 /2021 الساعة 12,00 في خلية آل زيتوني – عين دارة.
تقبل التعازي لمدة ثلاثة أيام في منزل والدها الكائن في بلدة عين دارة – شارع الجوزة – الطابق الأول أو عبر الاتصال بأحد رقمي الهاتف:
- والد العريف مروى زيتوني (سعيد): 420599 /71.
- والدة العريف مروى زيتوني (نزيها): 157244 /76.
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Date:
الخميس, أبريل 8, 2021