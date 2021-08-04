توفيت بتاريخ 8 /4 /2021 العريف مروى زيتوني من طبابة منطقة جبل لبنان – مستوصف موقع حمانا.

يقام المأتم بتاريخ 9 /4 /2021 الساعة 12,00 في خلية آل زيتوني – عين دارة.

تقبل التعازي لمدة ثلاثة أيام في منزل والدها الكائن في بلدة عين دارة – شارع الجوزة – الطابق الأول أو عبر الاتصال بأحد رقمي الهاتف:

- والد العريف مروى زيتوني (سعيد): 420599 /71.

- والدة العريف مروى زيتوني (نزيها): 157244 /76.