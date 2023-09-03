توفي بتاريخ 8 / 3 / 2023 العقيد الاداري المتقاعد فهيم صافي من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ 9 / 3 / 2023 الساعة 9.00 من مستشفى الشفاء – أبي سمراء إلى مسجد طينال – باب الرمل – طرابلس حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته بعد صلاة الظهر( الساعة 12.20).

تقبل التعازي بتاريخي 10 و 11 / 3 / 2023 إبتداءً من الساعة 15.30 ولغاية الساعة 17.30 في مسجد الرحمن – الضم والفرز.