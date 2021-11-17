Published by lebarmy13 on أربعاء, 11/17/2021 - 10:55

توفي بتاريخ 16 / 11 / 2021 العقيد الركن المتقاعد انطوان دحداح من ضباط الجيش اللبناني.(مدير عام الأمن العام سابقاً).

يقام المأتم بتاريخ 17 / 11 / 2021 الساعة 12.00 في كنيسة مار مارون – الجميزة ، ويوارى الثرى في مدافن العائلة في مار ساسين – بيت مري.

 

تقبل التعازي على أحد أرقام الهواتف التالية :

  • زوجة الفقيد ( السيدة ليزات ) : 413432 / 03.
  • إبنة الفقيد  ( كارول) : 145208 / 03.
  • إبن الفقيد ( فارس) : 033662 / 03.
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Date: 
الثلاثاء, نوفمبر 16, 2021