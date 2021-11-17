توفي بتاريخ 16 / 11 / 2021 العقيد الركن المتقاعد انطوان دحداح من ضباط الجيش اللبناني.(مدير عام الأمن العام سابقاً).

يقام المأتم بتاريخ 17 / 11 / 2021 الساعة 12.00 في كنيسة مار مارون – الجميزة ، ويوارى الثرى في مدافن العائلة في مار ساسين – بيت مري.

تقبل التعازي على أحد أرقام الهواتف التالية :