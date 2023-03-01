توفي بتاريخ 25 / 12 / 2022 العقيد الركن المتقاعد انطوان كرم من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ 4 / 1 / 2023 الساعة 12.00 من مستشفى تل شيحا - زحلة - البقاع الى كنيسة مار ساسين - بيت مري، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 14.00 في الكنيسة المذكورة ويوارى الثرى في مدافن العائلة - بيت مري.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 17.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بإبنته (ديما) على رقم الهاتف: 71/166286.