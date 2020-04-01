توفي بتاريخ 4 / 1 / 2020 العقيد الركن المتقاعد دريد الكنج من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخيه من منزل الفقيد الكائن في طرابلس مقابل مستشفى النيني – بناية السنكري – الطابق الرابع الى مسجد طينال حيث يقام المأتم عقب صلاة الظهر في المسجد المذكور ويوارى الثرى في مدافن باب الرمل – طرابلس.

تقبل التعازي قبل الدفن، وبتاريخي 5 و 6 / 1 / 2020 إبتداءً من الساعة 15,00 ولغاية الساعة 17,00 في قاعة المؤتمرات – شارع المئتين بجانب مسجد الروضة – طرابلس.