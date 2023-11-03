توفي بتاريخ 10 / 3 / 2023 العقيد الركن المتقاعد ريمون زعتر من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ 12 / 3 / 2023 السعة 10.30 من مستشفى قلب يسوع إلى كنيسة مار الياس – المخلصية – زحلة حارة مار الياس، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 15.00 في كنيسة المذكورة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11.30 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 13 / 3 / 2023 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة مار يوحنا الحبيب – الحازمية، أو عبر الإتصال بزوجته على رقم الهاتف:869760 /03.