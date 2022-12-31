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Published by lebarmy16 on سبت, 12/31/2022 - 11:00
توفي بتاريخ 30 / 12 / 2022 العقيد الركن المتقاعد فريد قره بيبار من ضباط الجيش اللبناني.
ينقل الجثمان بتاريخ 1 / 1 / 2023 الساعة 10.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى مقبرة الشهداء – قصقص، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته بعد صلاة الظهر(الساعة 11.30).
تقبل التعازي قبل الدفن في منزل الفقيد الكائن في عين المريسة – مقابل الجامع – بناية النورس – الطابق العاشر، أو عبر الإتصال على أحد رقمي الهاتف:
- زوجته(رجاء) : 605005 / 03.
- إبنه(زياد) : 996988 / 03 .
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Date:
السبت, ديسمبر 31, 2022