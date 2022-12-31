توفي بتاريخ 30 / 12 / 2022 العقيد الركن المتقاعد فريد قره بيبار من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ 1 / 1 / 2023 الساعة 10.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى مقبرة الشهداء – قصقص، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته بعد صلاة الظهر(الساعة 11.30).

تقبل التعازي قبل الدفن في منزل الفقيد الكائن في عين المريسة – مقابل الجامع – بناية النورس – الطابق العاشر، أو عبر الإتصال على أحد رقمي الهاتف: