توفي بتاريخ 2018/4/15 العقيد الركن جوزيف ملحم من الطبابة العسكرية.

ينقل الجثمان بتاريخ 2018/4/16 الساعة 9.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى صالون كنيسة مار يوسف – دير دوريت – الشوف، حيث يُحتفل بالصلاة لراحة نفسه بالتاريخ نفسه الساعة 15.00، ثم يوارى الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي بتاريخ 2018/4/15 في صالون كنيسة مار يوحنا المعمدان – البوشرية وبتاريخ 2018/4/16 في صالون كنيسة مار يوسف دير دوريت – الشوف وبتاريخ 2018/4/17 في صالون كنيسة مار تقلا – سد البوشرية إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00.