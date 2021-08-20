توفي بتاريخ 18 / 8 / 2021 العقيد الطيار المتقاعد ايلي غنام من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ 22 / 8 / 2021 الساعة 13.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى بلدة قب الياس, حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 16.00 في بازيليك القديسة ريتا.

تقبل التعازي عبر الإتصال على أحد أرقام الهواتف التالية:

زوجة الفقيد ( نورما ): 968630 /03.

إبن الفقيد( مارك ): 708292 /71.

إبنة الفقيد( كلود ) 212621 /70.

إبنة الفقيد ( جويل ): 828083 /03.