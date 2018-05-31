توفي بتاريخ 31 / 5 / 2018 العقيد القيم المتقاعد محمد حلمي شهاب شقيق والد العميد الركن المتقاعد الامير عصام شهاب كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ 1 / 6 / 2018 الساعة 7,30 من المستشفى العسكري المركزي الى منزله الكائن في منطقة بربور – قرب مطاحن لبنان – بناية الكمال – ط 2 ، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه عند الظهر في جامع الخاشقجي ويوارى الثرى في جبانة الشهداء.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل الفقيد الكائن في منطقة بربور – قرب مطاحن لبنان - بناية الكمال – ط 2 وبتاريخي 2 و 3 / 6 / 2018 إبتداءً من الساعة 13,00 ولغاية الساعة 18,00 للنساء والرجال في جمعية متخرجي الجامعة الأميركية – الوردية ( ALUMINI).