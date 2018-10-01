توفي بتاريخ 7 / 1 / 2018 العقيد القيم المتقاعد ميلاد فرح من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ 10 / 1 / 2018 الساعة 10,00 من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة القديسين سرجيوس و باخوس – كوسبا - الكورة حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 15,30 ويوارى الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة 19,00 وبتاريخ 11 / 1 / 2018 إبتداءً من الساعة 15,00 ولغاية الساعة 19,00 في صالون كنيسة القديسين سرجيوس وباخوس – كوسبا وبتاريخ 12 / 1 / 2018 إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون كنيسة القيامة – مار تقلا – الحازمية.