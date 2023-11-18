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Published by lebarmy10 on سبت, 11/18/2023 - 19:41
توفي بتاريخ 18 / 11 / 2023 العقيد المتقاعد اندره كرم (860243) من ضباط الجيش اللبناني.
توفي بتاريخ 18 / 11 / 2023 العقيد المتقاعد اندره كرم (860243) من ضباط الجيش اللبناني.
ينقل الجثمان بتاريخ 19 / 11 / 2023 الساعة 11.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة مار مارون – بيت الدين، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 15.00.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 20 / 11 / 2023 ابتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 17.00 في كنيسة مار جرجس – الشياح.
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Date:
السبت, نوفمبر 18, 2023