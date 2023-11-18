توفي بتاريخ 18 / 11 / 2023 العقيد المتقاعد اندره كرم (860243) من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ 19 / 11 / 2023 الساعة 11.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة مار مارون – بيت الدين، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 15.00.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 20 / 11 / 2023 ابتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 17.00 في كنيسة مار جرجس – الشياح.