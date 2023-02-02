توفي بتاريخ 2 / 2 /2023 العقيد المتقاعد جورج مخلوف من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ 3 / 2 /2023 الساعة 10.00 من مستشفى قلب يسوع إلى كنيسة مار تقلا – الحازمية يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 15.30 في الكنيسة المذكورة ويوارى الثرى في مدافن العائلة – الحدث الخريبة.

تقبل التعازي قبل الصلاة في صالون الكنيسة المذكورة إبتداءً من الساعة 11.00 وبتاريخ 4 / 2 /2023 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة، أو عبر الإتصال بإبنه على رقم الهاتف: 258287 /03.