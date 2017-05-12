توفي بتاريخ 3 / 12 / 2017 العقيد المتقاعد جوزاف غانم من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 5 / 12 / 2017 الساعة 11.00 في كنيسة قلب يسوع الأقدس – شارع سامي الصالح – بدارو.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 6 / 12 / 2017 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 17.00 في صالون كنيسة مار جرجس – صغبين وبتاريخي 7و8 / 12 / 2017 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة قلب يسوع الأقدس - شارع–سامي الصالح – بدارو.