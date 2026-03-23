- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy15 on اثنين, 03/23/2026 - 21:21
توفي يوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢٣ العقيد المتقاعد جوزف صلماني (٦١٠٠٠٦) من ضباط الجيش اللبناني.
يُنقل الجثمان يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢٤ الساعة ۹.۳۰ من المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت إلى كنيسة مار تقلا - الحازمية - بعبدا، حيث يُقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة ١٥.٠٠ ويوارى الثرى في مدافن العائلة في منطقة رأس النبع - بيروت.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ويوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢٥ ابتداءُ من الساعة ۱۱.۰۰ ولغاية الساعة ١٨.٠٠ في صالون كنيسة مار تقلا - الحازمية.
Ar
Date:
الاثنين, مارس 23, 2026