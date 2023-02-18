توفي بتاريخ 17 / 2 /2023 العقيد المتقاعد حسن مرقباوي من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ 18 / 2 /2023 الساعة 10.00 من مستشفى المنية الحكومي إلى جبانة بلدة المنية، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته بعد صلاة العصر ويوارى الثرى في الجبانة المذكورة.

تقبل التعازي قبل المأتم وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل والده ابراهيم مرقباوي – المنية.